В Україні з'явиться спеціальність операторів БПЛА для розмінування

В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів – зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про нову спеціальність

Відповідний стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування" затвердив Національний орган стандартизації України.

Документ визначає основні принципи та вимоги щодо використання механізованих засобів розмінування (МЗР) при очищенні територій від вибухонебезпечних предметів. Він набуде чинності 1 травня 2025 року.

Крім того, завдяки впровадженню цього стандарту:

регламентується використання різних типів МЗР – від засобів для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

встановлюються вимоги до операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації;

унормовуються заходи безпеки під час експлуатації техніки, включно з дистанційним та автономним керуванням;

гармонізується національна нормативна база з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Розробку стандарту провели фахівці Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки разом з іншими зацікавленими сторонами у сфері протимінної діяльності.

Окремо варто зазначити, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить перевіряти техніку в реальних умовах, що підвищить її ефективність.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

Додамо, що для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінування за рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.