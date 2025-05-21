Українські розробники представили вітчизняний комплекс для розмінування з дистанційним керуванням 

В Україні презентували машину гуманітарного розмінування власного виробництва — ГАРТ 5100, яка зроблена на 80% з українських компонентів і в рази дешевша за іноземні аналоги.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Як зазначається, більшість вузлів та всю електроніку для ГАРТ 5100 розробляє та виготовляє безпосередньо українська інженерна компанія XTI Engineering, залучаючи також інші українські підприємства.

Окремі деталі для машини виготовляли харківські заводи, радіатори на майбутніх серійних моделях стоятимуть від сумських виробників. XTI Engineering розробили власну систему дистанційного керування, яка дозволяє працювати з машиною з відстані 600 метрів з можливістю довести її до одного кілометра.

За даними Мінекономіки, вартість такої машини розмінування у базовій комплектації складає близько 500 тисяч доларів. Розробники, у співпраці з одним із українських банків, запустили програму лізингу на ГАРТ 5100. Це дозволить операторам протимінної діяльності, які не можуть одразу придбати машину, сплачувати її вартість поступово.

Машина вже пройшла заводські випробування, отримала державну сертифікацію і готується до запуску у серійне виробництво.

Характеристики машини для розмінування:

Дистанційне керування – до 600 м, з можливістю збільшення радіуса дії до 1 км при використанні ретранслятора.

Оснащена системою оглядових камер з широким кутом бачення.Робоча швидкість – 1,5 км/год.

За один світловий день машина може розмінувати понад 2 га території.

Глибина обробки ґрунту – до 300 мм.

Змінне обладнання дозволяє адаптувати техніку до різних типів ґрунтів.

У відомстві додали, що участь в презентації взяла Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Україна отримає від естонської компанії Milrem Robotics шість безпілотних роботів для розмінування. ROCUS дає змогу саперам дистанційно керувати системою, виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої, усувати перешкоди.