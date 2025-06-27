Украина заинтересована в участии компаний США в процессе разминирования

Украина заинтересована в сотрудничестве с американскими компаниями для разминирования своих территорий, загрязненных взрывоопасными веществами в результате российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече государственного секретаря Министерства обороны Украины Ивана Сопиги с представителями американского бизнеса, имеющего опыт выполнения подобных работ в странах Азии и Африки.

Он сообщил, что разминирование украинских территорий продолжается даже под постоянными российскими обстрелами.

"Исторически большинство стран мира начинало разминировать свои территории только после окончания активных боевых действий. Но Украина начала очищать земли, которые загрязнены взрывоопасными предметами, уже во время полномасштабной войны", — подчеркнул Сопига.

По его словам, это позволяет возвращать жизнь в регионы страны, которые были деоккупированы Силами обороны Украины. Для ускорения этого процесса Украина заинтересована в привлечении новых опытных операторов противоминной деятельности при финансовой поддержке стран-партнеров

В ходе встречи стороны также обсудили другие ключевые потребности, вызовы и возможности реализации совместных проектов в сфере гуманитарного разминирования.

Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.