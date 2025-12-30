За рік в Україні розміновно понад 12 000 гектарів сільгоспземель: кількість операторів зросла майже удвічі

Завдяки державній програмі компенсацій, протягом 2025 року аграріям повернули в експлуатацію понад 12 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Центр гуманітарного розмінування успішно виконав 61 договір, а загальна вартість робіт перевищила 713 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Нові можливості для аграріїв

Тепер отримати 100% компенсацію за очищення землі можуть не лише великі агрохолдинги, а й звичайні господарі та орендарі невеликих ділянок. Якщо ваша земля постраждала від війни, ви маєте право на державну підтримку. На кінець року вже десятки одноосібників скористалися цією можливістю.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний підкреслив: "Запуск програми створив реальний ринок: з’явився попит на вітчизняні машини розмінування та новітні технології. Ми вже підписали договори на очищення ще 17 тисяч гектарів, що свідчить про масштабне відновлення".

Сертифікація операторів

Держава максимально спростила життя бізнесу. Тепер сертифікація операторів протимінної діяльності доступна онлайн через портал "Дія". Загалом у 2025 році кількість операторів протимінної діяльності зросла майже удвічі – із 73 до 134. Оператори, які скористалися такою можливістю, відзначають швидкість та зручність подачі й розгляду заявки.

Світова підтримка

Україна не залишається наодинці з проблемою. Міжнародні партнери вже інвестували в наше розмінування близько 1,5 мільярда доларів. Під час конференції в Японії були оголошені нові пакети допомоги на 80 мільйонів доларів.

Окремим досягненням стала розробка цифрової платформи GRIT. Це — "розумна" система для планування та моніторингу робіт, яка допоможе максимально ефективно та прозоро очищувати українські території.

Нгадаємо, у грудні Центр гуманітарного розмінування провів провів торги на розмінування земель сільськогосподарського призначення у Харківській області площею 7 995 гектарів. Рекордну заявку на ці роботи подало ТОВ "АДП-Агро", яке вже має успішний досвід.