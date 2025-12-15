На Харківщині розмінують майже 8000 га сільгоспземель за понад 588 млн грн: які компанії виграли тендер

Центр гуманітарного розмінування провів провів торги на розмінування земель сільськогосподарського призначення у Харківській області площею 7 995 гектарів. Рекордну заявку на ці роботи подало ТОВ "АДП-Агро", яке вже має успішний досвід: у листопаді компанія повернула в обіг понад 3300 гектарів очищених угідь у Барвінківській громаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Географія та ціна робіт

Масштабний проєкт розділили на 10 окремих лотів. Очищення охопить 1 283 кадастрові ділянки, розташовані в трьох громадах Ізюмського району:

Оскільській;

Барвінківській;

Балаклійській.

Загальна вартість робіт за результатами аукціонів склала 588,3 мільйона гривень. У середньому розмінування одного гектара коштуватиме 73,6 тисячі гривень.

"Фактично однією заявкою ми на 50% збільшили площу земель, які будуть розміновані в межах державної програми компенсації. І важливо, що ми запускаємо процес ще цього року. За підсумками торгів попередньо визначені переможці за сімома аукціонами, за трьома – рішення ще очікується ", – заявив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Хто виконуватиме роботи?

Для прискорення процесу до розмінування залучили одразу дев'ять досвідчених операторів. Найбільший обсяг робіт — три аукціони — виграла компанія "Гуманітарна безпека". Дві ділянки очищуватиме "Глобал Демайнінг". Також до робіт долучаться "ПСМ Україна", "Трансімпекс демайнінг", "Українські сервіси розмінування", "Українська агенція розмінування" та "Інтернешнл демайнінг груп".

Виклики та небезпеки

Згідно з попередніми обстеженнями, більшість цих земель серйозно забруднена. Саперам доведеться працювати з широким спектром загроз:

протипіхотними та протитранспортними мінами;

касетними боєприпасами;

снарядами, що не здетонували;

залишеними військовими боєзапасами.

Це розмінування є критично важливим кроком для відновлення економіки регіону, адже тисячі гектарів родючої землі знову зможуть приносити врожай, а робота на них стане безпечною для людей.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Фонд Катару для розвитку (QFFD) запускають програму на $10 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни, допомагаючи відновити обробіток землі та виробництво.