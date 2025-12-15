Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

В Харьковской области разминируют почти 8000 га сельхозземель за более 588 млн грн: какие компании выиграли тендер

разминирование
В Харьковской области разминируют почти 8000 га сельхозземель

Центр гуманитарного разминирования провел торги по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области площадью 7 995 гектаров. Рекордную заявку на эти работы подало ООО "АДП-Агро", уже имеющее успешный опыт: в ноябре компания вернула в обращение более 3300 гектаров очищенных угодий в Барвенковской общине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

География и цена работ

Масштабный проект разделили на 10 отдельных лотов. Очистка охватит 1283 кадастровых участка, расположенных в трех общинах Изюмского района:

  • Оскольский;
  • Барвенковской;
  • Балаклейский.

Общая стоимость работ по результатам аукционов составила 588,3 миллионов гривен. В среднем разминирование одного гектара обойдется в 73,6 тысячи гривен.

"Фактически одной заявкой мы на 50% увеличили площадь земель, которые будут разминированы в пределах государственной программы компенсации. И важно, что мы запускаем процесс еще в этом году. По итогам торгов предварительно определены победители по семи аукционам, по трем – решение еще ожидается", – заявил директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.

Кто будет выполнять работы?

Для ускорения процесса разминирования привлекли сразу девять опытных операторов. Наибольший объем работ - три аукциона - выиграла компания "Гуманитарная безопасность". Два участка будет очищать "Глобал Демайнинг". Также к работам присоединятся "ПСМ Украина", "Трансимпекс демайнинг", "Украинские сервисы разминирования", "Украинское агентство разминирования" и "Интернешнл демайнинг групп".

Вызовы и опасности

Согласно предварительным обследованиям, большинство этих земель серьезно загрязнены. Саперам придется работать с широким спектром угроз:

  • противопехотными и противотранспортными минами;
  • кассетными боеприпасами;
  • снарядами, которые не сдетонировали;
  • оставленными военными боезапасами.

Это разминирование является критически важным шагом для восстановления экономики региона, ведь тысячи гектаров плодородной земли снова смогут приносить урожай, а работа на них станет безопасной для людей.

Напомним, ПВО и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.

Автор:
Татьяна Ковальчук