Механізоване розмінування агроземель: три українські машини отримали сертифікат, є до 10 зразків

В Україні триває розвиток власного виробництва машин механізованого розмінування, адже великі об'єми аграрних земель заміновані. Є 8-10 дослідних зразків, перші три вже пройшли сертифікацію.

Про це Delo.ua сказав керівник Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) Володимир Байда на полях конференції "Forbes Agro: Системність, прозорість, технології", 26 лютого.

У 2025 році підрозділи Сил безпеки та оборони обстежили понад 490 км² сільськогосподарських угідь у дев’яти областях України. З них 367 км² було повністю очищено від мін та нерозірваних снарядів, що дозволило повернути ці землі в експлуатацію.

Технології для розмінування аграрних земель

Для розмінування аграрних земель використовують ручне розмінування, службових собак, машини механізованого розмінування, дрони та штучний інтелект.

В Україні великі об'єми замінованих земель, тому все більше потрібна роботизована техніка, зокрема машини механізованого розмінування, особливо коли розміновують поля: машини набагато ефективніші, зазначив Байда.

Техніки завжди мало, але в Україні наразі є близько 300 машин механізованого розмінування різних операторів, це більше ніж в будь-якій країні світу. Проте й масштаби замінування в Україні набагато більші, наголосив керівник Центру гуманітарного розмінування.

"Зараз українські виробники також підключилися до виробництва. Наразі йдеться про 8-10 дослідних зразків, і вже перші три пройшли сертифікацію. Поки що їх частка невелика - 10-15%, але й машини тільки з'явилися минулого та позаминулого року", - розповів Байда на полях конференції, організованої Forbes Ukraine.

Скільки розміновано аграрних земель

В Україні діє програма компенсації аграріям за розміновані території. Держава компенсує 100%, нагадав Байда.

Наразі підписано договорів на обстеження понад 28 тис. гектарів сільгоспземель. Орієнтовна вартість робіт наразі близько 1,7 млрд грн.

"Це зарезервовані кошти. Адже ми платимо, коли робота вже здається. Здано вже ділянок на 13 тис. гектарів за півтори роки роботи програми компенсації. Цього року програма заново починає працювати, тому в таких межах ми можемо говорити про чисте та справді гуманітарне розмінування земель", - розповів керівник ЦГР.

У 2025 році завдяки державній програмі компенсацій аграріям повернули в експлуатацію понад 12 000 гектарів сільськогосподарських угідь. Центр гуманітарного розмінування успішно виконав 61 договір, а загальна вартість робіт перевищила 713 мільйонів гривень.

У грудні 2025 року Центр гуманітарного розмінування провів провів торги на розмінування земель сільськогосподарського призначення у Харківській області площею 7 995 гектарів. Рекордну заявку на ці роботи подало ТОВ "АДП-Агро", яке вже має успішний досвід.