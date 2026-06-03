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Очищення українських земель від мін: парк техніки для розмінування зріс до 316 спецмашин

машина для розмінування
316 спецмашин рятують життя та очищують українську землю / Міноборони

Україна нарощує темпи очищення земель від вибухонебезпечних предметів завдяки залученню сучасних технологій. Наразі вітчизняні фахівці з протимінної діяльності мають у своєму розпорядженні 316 одиниць техніки для механізованого розмінування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Основою цього парку є імпортні спецмашини від провідних світових виробників: GCS; DOK-ING; Bozena. Водночас на полях активно працюють і українські розробки, які пройшли офіційну сертифікацію за національними стандартами, серед яких: GERMINA; "Гарт 5100", "Змій". Для підвищення ефективності сапери також використовують допоміжні роботизовані платформи, новітні металошукачі та системи виявлення прихованих загроз.

Головна перевага автоматизації — захист людей. Техніка виконує найнебезпечнішу роботу, мінімізуючи ризики для життя та полегшуючи щоденну працю фахівців. Сучасний комплекс для розмінування — це складна система. Вона складається з:

  • носії, платформи; 
  • елементи автоматизації;
  • елементи дистанційного керування підвищеного радіуса.

Також до нього входять сенсорні системи аналізу ґрунту, цифрові інструменти телеметрії й знаряддя для механічної обробки.

"Контроль за глибиною обробки ґрунту й маршрутом руху машини є передумовою успішного очищення території та запорукою безпечної подальшої роботи оператора", — зазначила представниця Головного управління протимінної діяльності полковник Ольга Дробот.

Завдяки міжнародній підтримці процес очищення територій отримає додатковий поштовх. Коаліція з розмінування вже залучила для України ще $2,17 млн (близько €2 млн) на придбання спецобладнання.

Нагадаємо, у травні підрозділи гуманітарного розмінування отримали нову партію із 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP, призначених для захисту саперів під час роботи на територіях із високим ризиком підриву. Поставку здійснили в межах співпраці з Коаліцією розмінування.

Автор:
Тетяна Ковальчук
Онлайн-трансляція "MRKTNG марафон 2026"
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