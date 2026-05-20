Українські сапери отримали нову партію канадських машин для розмінування

Підрозділи гуманітарного розмінування отримали нову партію із 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP, призначених для захисту саперів під час роботи на територіях із високим ризиком підриву. Поставку здійснили в межах співпраці з Коаліцією розмінування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Нові бронемашини класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) оснащені протимінним захистом і мають підвищену прохідність. В умовах активного використання безпілотників важливою перевагою техніки став 360-градусний захист бронекапсули.

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-майор Олександр Яковець зазначив, що захист особового складу залишається головним пріоритетом.

"Сьогодні загроза від дронів у зонах виконання завдань змушує нас діяти максимально швидко. Разом із Коаліцією розмінування та виробником ми зробили майже неможливе: лише за три місяці реалізували проєкт постачання 20 сучасних бронемашин Roshel Senator класу MRAP", – наголосив він.

Senator MRAP розроблений канадською компанією Roshel спеціально для захисту екіпажу від мін та інших вибухових пристроїв. Однією з ключових особливостей машини є V-подібний корпус, який відводить ударну хвилю та уламки від кабіни під час вибуху.

Бронемашина оснащена повним приводом, посиленою підвіскою та дизельним двигуном, що дозволяє ефективно працювати в умовах бездоріжжя та складної місцевості.

Серед обладнання Roshel Senator MRAP — система кругового відеоспостереження, тепловізор із нічним баченням, дистанційно керовані прожектори, посилені дверні механізми, лебідка та додаткові відсіки для спорядження.

Машина також оснащена системою захисту від зброї масового ураження, яка здатна фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини.

Roshel Senator MRAP сертифікований відповідно до стандартів NATO STANAG 4569 Level 2 та 3 і здатний витримувати обстріли бронебійними кулями калібру 7,62×39 мм, підрив вибухового заряду до 8 кг у тротиловому еквіваленті та уламки 155-мм артилерійських боєприпасів.

Україна отримує бронемашини Roshel із 2022 року, а версія Senator MRAP була створена з урахуванням досвіду їхнього використання українськими військовими.

Додамо, Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на очищення земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Перші торги вже стартували в системі та стосуються ділянок в Ізюмському районі Харківської області.