Фермерам повернуть 100% витрат на розмінування сільгоспземель: як подати заявку

9 квітня, офіційно розпочався прийом заявок за державною програмою “Гуманітарне розмінування”. Цього року в державному бюджеті на ці цілі закладено 2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Центр гуманітарного розмінування.

Програма передбачає повне покриття витрат на очищення ділянок сільськогосподарського призначення.

Крім того, передбачена компенсація у розмірі 80% вартості робіт для тих власників, чиї землі вже були розміновані в період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року.

Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР) можуть аграрії, господарські товариства (у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі), а також фермери-одноосібники, землі яких забруднені/імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами (ВНП).

Для того щоб взяти участь у програмі потрібно отримати підтвердження від Центру протимінної діяльності (ЦПМД) про забруднення земельних ділянок ВНП та відповідати таким критеріям:

не перебувати під санкціями РНБО;

не мати податковий борг станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;

не підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС;

не мати серед кінцевих бенефіціарних власників громадян держави-агресора;

не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації;

не бути пов’язаним із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір про розмінування.

Спрощення процедури та результати

Цього року уряд змінив механізм оплати робіт, зробивши його зручнішим для фермерів.

Тепер заявникам не потрібно самостійно відкривати спеціальні ескроу-рахунки для зарахування коштів — цією процедурою опікуватиметься Центр гуманітарного розмінування.

За час дії ініціативи вже вдалося повернути в експлуатацію понад 15 тис. гектарів аграрних угідь, які раніше були небезпечними для використання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.