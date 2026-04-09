Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фермерам повернуть 100% витрат на розмінування сільгоспземель: як подати заявку

міни
Уряд виділив 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель / Генштаб ЗСУ

9 квітня, офіційно розпочався прийом заявок за державною програмою “Гуманітарне розмінування”. Цього року в державному бюджеті на ці цілі закладено 2 млрд грн. 

Програма передбачає повне покриття витрат на очищення ділянок сільськогосподарського призначення.

Крім того, передбачена компенсація у розмірі 80% вартості робіт для тих власників, чиї землі вже були розміновані в період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року.

Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР) можуть аграрії, господарські товариства (у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі), а також фермери-одноосібники, землі яких забруднені/імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами (ВНП).

Для того щоб взяти участь у програмі потрібно отримати підтвердження від Центру протимінної діяльності (ЦПМД) про забруднення земельних ділянок ВНП та відповідати таким критеріям: 

  • не перебувати під санкціями РНБО; 
  • не мати податковий борг станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;
  • не підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС; 
  • не мати серед кінцевих бенефіціарних власників громадян держави-агресора; 
  • не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації; 
  • не бути пов’язаним із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір про розмінування.

Спрощення процедури та результати

Цього року уряд змінив механізм оплати робіт, зробивши його зручнішим для фермерів.

Тепер заявникам не потрібно самостійно відкривати спеціальні ескроу-рахунки для зарахування коштів — цією процедурою опікуватиметься Центр гуманітарного розмінування.

За час дії ініціативи вже вдалося повернути в експлуатацію понад 15 тис. гектарів аграрних угідь, які раніше були небезпечними для використання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб