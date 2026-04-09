Фермерам вернут 100% затрат на разминирование сельхозземель: как подать заявку

9 апреля официально начался прием заявок по государственной программе "Гуманитарное разминирование". В этом году в государственном бюджете на эти цели заложено 2 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования.

Программа предусматривает полное покрытие расходов по очистке участков сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, предусмотрена компенсация в размере 80% стоимости работ для тех собственников, чьи земли уже были разминированы в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года.

Кто может принять участие в программе

Подать заявку на участие в программе через Государственный аграрный реестр (ГАР) могут аграрии, хозяйственные общества (в уставном капитале которых 100% акций принадлежат государству), а также фермеры-единоличники, земли которых загрязнены/вероятно загрязнены взрывоопасными предметами (ВНП).

Для того чтобы принять участие в программе, нужно получить подтверждение от Центра противоминной деятельности (ЦПМД) о загрязнении земельных участков ВНП и отвечать следующим критериям:

не находиться под санкциями СНБО;

не иметь налоговый долг по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;

не подпадать под действие ограничительных мер ЕС;

не иметь среди конечных бенефициарных владельцев граждан государства-агрессора;

не находятся в процессе банкротства или ликвидации;

не быть связанным с сертифицированным оператором ГТД, с которым заключен договор о разминировании.

Упрощение процедуры и результаты

В этом году правительство изменило механизм оплаты работ, сделав его более удобным для фермеров.

Теперь заявителям не нужно самостоятельно открывать специальные эскроу-счета для зачисления средств — эту процедуру займется Центр гуманитарного разминирования.

За время действия инициативы уже удалось вернуть в эксплуатацию более 15 тыс. гектаров аграрных угодий, ранее опасных для использования.

Напомним, Кабинет министров принял решение, упрощающее для агропроизводителей доступ к государственной программе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Изменения были утверждены на заседании 25 марта 2026 года.