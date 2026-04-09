Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермерам вернут 100% затрат на разминирование сельхозземель: как подать заявку

Правительство выделило 2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельхозземель / Генштаб ВСУ

9 апреля официально начался прием заявок по государственной программе "Гуманитарное разминирование". В этом году в государственном бюджете на эти цели заложено 2 млрд. грн.

Центр гуманитарного разминирования.

Программа предусматривает полное покрытие расходов по очистке участков сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, предусмотрена компенсация в размере 80% стоимости работ для тех собственников, чьи земли уже были разминированы в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года.

Кто может принять участие в программе

Подать заявку на участие в программе через Государственный аграрный реестр (ГАР) могут аграрии, хозяйственные общества (в уставном капитале которых 100% акций принадлежат государству), а также фермеры-единоличники, земли которых загрязнены/вероятно загрязнены взрывоопасными предметами (ВНП).

Для того чтобы принять участие в программе, нужно получить подтверждение от Центра противоминной деятельности (ЦПМД) о загрязнении земельных участков ВНП и отвечать следующим критериям:

  • не находиться под санкциями СНБО;
  • не иметь налоговый долг по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
  • не подпадать под действие ограничительных мер ЕС;
  • не иметь среди конечных бенефициарных владельцев граждан государства-агрессора;
  • не находятся в процессе банкротства или ликвидации;
  • не быть связанным с сертифицированным оператором ГТД, с которым заключен договор о разминировании.

Упрощение процедуры и результаты

В этом году правительство изменило механизм оплаты работ, сделав его более удобным для фермеров.

Теперь заявителям не нужно самостоятельно открывать специальные эскроу-счета для зачисления средств — эту процедуру займется Центр гуманитарного разминирования.

За время действия инициативы уже удалось вернуть в эксплуатацию более 15 тыс. гектаров аграрных угодий, ранее опасных для использования.

Напомним, Кабинет министров принял решение, упрощающее для агропроизводителей доступ к государственной программе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Изменения были утверждены на заседании 25 марта 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб