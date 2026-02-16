"Укрзалізниця" імпортує 50% потрібної електроенергії: це вартує компанії сотні мільйонів гривень на місяць

З 20 січня АТ "Укрзалізниця" за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочало імпортувати 50% потрібної електроенергії. Це рішення спричинило додаткові витрати у сотні мільйонів гривень щомісяця при річному бюджеті на енергоносії у 20 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

"Поки це для нас суттєві додаткові фінансові витрати, це реально сотні мільйонів гривень на місяць, які нам коштує зараз закупівля цієї електроенергії. Але ми розуміємо, чому таке рішення було прийнято, і розуміємо, чому маємо за це платити", — наголосив директор із закупівель "Укрзалізниці" Олександр Наход.

Він зазначив, що плановий обсяг витрат компанії на електроенергію у цьому році становить приблизно 20 млрд грн на рік. Однак закупівля імпортного ресурсу стала додатковим викликом — через великі обсяги споживання та специфіку роботи енергетичного ринку.

Наход пояснив, що механізм закупівель реалізовано через чинного постачальника, який формує ресурс із трьох джерел: потужностей "Енергоатому", внутрішнього ринку та імпорту з Європи. Для цього до діючих контрактів були внесені відповідні зміни.

За словами чиновника, поточний постачальник впорався із завданням: уклав договори із закордонними контрагентами, після чого компанія оформила додаткову угоду з новими умовами постачання. У результаті починаючи з 20 січня "Укрзалізниця" вже отримує приблизно 50% (і навіть трохи більше) електроенергії імпортного походження.

Представник УЗ наголосив, що ключовий негативний фактор імпорту електроенергії — вища вартість. Це напряму впливає на витрати "Укрзалізниці", і є однією з найбільших статей у структурі витрат товариства.

Нагадаємо, дефіцит бюджету "Укрзалізниці" у 2026 році становить 38 млрд грн.