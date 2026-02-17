- Категорія
Розклад поїзда Харків - Львів змінено для зручних пересадок у трьох обласних центрах
“Укрзалізниця” змінила розклад поїзда №21/22 Харків - Львів, щоб пасажири могли зручніше прибувати до Вінниці, Хмельницького та Тернополя поза межами комендантської години
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.
Новий розклад поїзда Харків - Львів
"Продовжуємо вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години", - наголошує пресслужба.
Так, з 17 лютого поїзд №21/22 Харків - Львів курсуватиме за оновленим графіком:
- Відправлення з Харкова: 19:26 (раніше 14:27).
- Прибуття до Вінниці: 05:40 (раніше 00:54).
- Прибуття до Хмельницького: 07:32 (раніше 02:42).
- Прибуття до Тернополя: 09:14 (раніше 04:35).
Новий розклад забезпечує зручні пересадки на приміські електропоїзди Харківської області, зокрема:
- №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21).
- №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12).
Також тепер можна зручно подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає о 08:05 та прибуває о 11:40.
Квитки за новим розкладом уже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у касах вокзалів.
Нагадаємо, 17 лютого через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах поїзди курсують зі змінами, частину маршрутів обмежено або замінено автобусним сполученням.