Розклад поїзда Харків - Львів змінено для зручних пересадок у трьох обласних центрах

“Укрзалізниця” змінила розклад поїзда №21/22 Харків - Львів, щоб пасажири могли зручніше прибувати до Вінниці, Хмельницького та Тернополя поза межами комендантської години

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Новий розклад поїзда Харків - Львів

"Продовжуємо вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години", - наголошує пресслужба.

Так,  з 17 лютого поїзд №21/22 Харків - Львів курсуватиме за оновленим графіком:

  • Відправлення з Харкова: 19:26 (раніше 14:27).
  • Прибуття до Вінниці: 05:40 (раніше 00:54).
  • Прибуття до Хмельницького: 07:32 (раніше 02:42).
  • Прибуття до Тернополя: 09:14 (раніше 04:35).

Новий розклад забезпечує зручні пересадки на приміські електропоїзди Харківської області, зокрема:

  • №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21).
  • №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12).

Також тепер можна зручно подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає о 08:05 та прибуває о 11:40.

Квитки за новим розкладом уже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та у касах вокзалів.

Нагадаємо, 17 лютого через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах поїзди курсують зі змінами, частину маршрутів обмежено або замінено автобусним сполученням.

Автор:
Ольга Опенько