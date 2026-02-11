"Укрзалізниця" вперше відправила контрейлерний поїзд до Угорщини (ФОТО)

АТ "Укрзалізниця" вперше здійснила відправлення контрейлерного поїзда за маршрутом Львів – Фенішлітке (Угорщина). Перевезення організовано з використанням двох типів колій – 1520 мм та 1435 мм (євроколія).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що проєкт реалізували дочірня компанія Укрзалізниці в Польщі UZ Cargo Poland, філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" та приватний угорський логістичний термінал.

Завдяки застосуванню спеціальних технологій і модернізованих платформ напівпричепи було завантажено без тягачів та використання кранів. В УЗ підкреслили, що нове логістичне рішення відкриває можливості для залучення нових клієнтів, що особливо важливо в умовах падіння вантажоперевезень та доходів від них.

Для навантаження напівпричепів без тягачів на колії 1520 мм було використано технології та обладнання Sun Smart Logistics, а також модернізовані платформи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски"" АТ "Укрзалізниця". У місті Фенішлітке (Угорщина) на терміналі напівпричепи будуть перевантажені за допомогою технології та обладнання R2L на платформи T3000 для подальшого перевезення колією 1435 мм.

"Цей рейс підтверджує ефективність та універсальність контрейлерних перевезень напівпричепів будь-яких типів у сполученні між Україною та країнами Європейського Союзу з використанням колій 1520 та 1435 мм", - зауважили в УЗ.

Нагадаємо, контрейлерне залізничне сполучення між терміналом "Мостиська" на Львівщині та німецьким терміналом "Форст", який розташований поблизу польського кордону і належить компанії LION Logistics GmbH, відновлюється з 1 липня 2025 року.