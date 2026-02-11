Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" вперше відправила контрейлерний поїзд до Угорщини (ФОТО)

Укрзалізниця уперше відправила контрейлерний поїзд зі Львова до Угорщини
"Укрзалізниця" уперше відправила контрейлерний поїзд зі Львова до Угорщини / Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" вперше здійснила відправлення контрейлерного поїзда за маршрутом Львів – Фенішлітке (Угорщина). Перевезення організовано з використанням двох типів колій – 1520 мм та 1435 мм (євроколія).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що проєкт реалізували дочірня компанія Укрзалізниці в Польщі UZ Cargo Poland, філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" та приватний угорський логістичний термінал.

Фото 2 — "Укрзалізниця" вперше відправила контрейлерний поїзд до Угорщини (ФОТО)
Фото: "Укрзалізниця"

Завдяки застосуванню спеціальних технологій і модернізованих платформ напівпричепи було завантажено без тягачів та використання кранів. В УЗ підкреслили, що нове логістичне рішення відкриває можливості для залучення нових клієнтів, що особливо важливо в умовах падіння вантажоперевезень та доходів від них.

Для навантаження напівпричепів без тягачів на колії 1520 мм було використано технології та обладнання Sun Smart Logistics, а також модернізовані платформи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски"" АТ "Укрзалізниця". У місті Фенішлітке (Угорщина) на терміналі напівпричепи будуть перевантажені за допомогою технології та обладнання R2L на платформи T3000 для подальшого перевезення колією 1435 мм.

"Цей рейс підтверджує ефективність та універсальність контрейлерних перевезень напівпричепів будь-яких типів у сполученні між Україною та країнами Європейського Союзу з використанням колій 1520 та 1435 мм", - зауважили в УЗ.

Нагадаємо, контрейлерне залізничне сполучення між терміналом "Мостиська" на Львівщині та німецьким терміналом "Форст", який розташований поблизу польського кордону і належить компанії LION Logistics GmbH, відновлюється з 1 липня 2025 року.

Автор:
Світлана Манько