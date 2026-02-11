"Укрзализныця" впервые отправила контрейлерный поезд в Венгрию (ФОТО)

АО "Укрзализныця" впервые совершило отправку контрейлерного поезда по маршруту Львов – Фенишлитке (Венгрия). Перевозка организована с использованием двух типов путей – 1520 мм и 1435 мм (евроколия).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Проект реализовали дочерняя компания Укрзализныци в Польше UZ Cargo Poland, филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця" и частный венгерский логистический терминал.

Благодаря применению специальных технологий и модернизированных платформ полуприцепы были загружены без тягачей и кранов. В УЗ подчеркнули, что новое логистическое решение открывает возможности для привлечения новых клиентов, что особенно важно в условиях падения грузоперевозок и доходов от них.

Для погрузки полуприцепов без тягачей на пути 1520 мм были использованы технологии и оборудование Sun Smart Logistics, а также модернизированы платформы филиала "Центр транспортного сервиса "Лески"" АО "Укрзализныця". В Фенишлитке (Венгрия) на терминале полуприцепы будут перегружены с помощью технологии и оборудования R2L на платформы T3000 для дальнейшей перевозки по пути 1435 мм.

"Этот рейс подтверждает эффективность и универсальность контрейлерных перевозок полуприцепов любых типов в сообщении между Украиной и странами Европейского Союза с использованием путей 1520 и 1435 мм", - отметили в УЗ.

Напомним, контрейлерное железнодорожное сообщение между терминалом "Мостиска" во Львовской области и немецким терминалом "Форст", расположенным вблизи польской границы и принадлежащим компании LION Logistics GmbH, возобновляется с 1 июля 2025 года.