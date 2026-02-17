Расписание поезда Харьков - Львов изменено для удобных пересадок в трех областных центрах

“Укрзализныця” изменила расписание поезда №21/22 Харьков - Львов, чтобы пассажиры могли удобнее прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Новое расписание поезда Харьков - Львов

"Продолжаем совершенствовать межрегиональное сообщение и адаптируем расписание одного из самых популярных поездов, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было еще удобнее путешествовать, в частности с прибытием в эти города вне действия комендантского часа", - отмечает прессслужба.

Так, с 17 февраля поезд №21/22 Харьков - Львов будет курсировать по обновленному графику:

Отправление из Харькова: 19:26 (ранее 14:27).

Прибытие в Винницу: 05:40 (ранее 00:54).

Прибытие в Хмельницкий: 07:32 (ранее 02:42).

Прибытие в Тернополь: 09:14 (ранее 04:35).

Новое расписание обеспечивает удобные пересадки на пригородные электропоезда Харьковской области, в частности:

№6430 Изюм - Харьков (прибытие в 17:21).

№6023 Слатино - Харьков (прибытие в 18:12).

Также теперь можно удобно путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий - Ларга, который отправляется в 08:05 и прибывает в 11:40.

Билеты по новому расписанию уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, 17 февраля из-за ситуации и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах поезда курсируют с изменениями, часть маршрутов ограничена или заменена автобусным сообщением.