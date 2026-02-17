- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Расписание поезда Харьков - Львов изменено для удобных пересадок в трех областных центрах
“Укрзализныця” изменила расписание поезда №21/22 Харьков - Львов, чтобы пассажиры могли удобнее прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.
Новое расписание поезда Харьков - Львов
"Продолжаем совершенствовать межрегиональное сообщение и адаптируем расписание одного из самых популярных поездов, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было еще удобнее путешествовать, в частности с прибытием в эти города вне действия комендантского часа", - отмечает прессслужба.
Так, с 17 февраля поезд №21/22 Харьков - Львов будет курсировать по обновленному графику:
- Отправление из Харькова: 19:26 (ранее 14:27).
- Прибытие в Винницу: 05:40 (ранее 00:54).
- Прибытие в Хмельницкий: 07:32 (ранее 02:42).
- Прибытие в Тернополь: 09:14 (ранее 04:35).
Новое расписание обеспечивает удобные пересадки на пригородные электропоезда Харьковской области, в частности:
- №6430 Изюм - Харьков (прибытие в 17:21).
- №6023 Слатино - Харьков (прибытие в 18:12).
Также теперь можно удобно путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий - Ларга, который отправляется в 08:05 и прибывает в 11:40.
Билеты по новому расписанию уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, 17 февраля из-за ситуации и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах поезда курсируют с изменениями, часть маршрутов ограничена или заменена автобусным сообщением.