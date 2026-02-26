Автобуси замість поїздів:"Укрзалізниця" змінила графіки руху та маршрути 26 лютого

Станом на ранок 26 лютого “Укрзалізниця” працює в посиленому режимі через безпекову ситуацію та нічні обстріли енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Ситуація в Запоріжжі

Нічні обстріли Запоріжжя спричинили тимчасові перебої з електропостачанням.

Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

• №6 Ясіня — Запоріжжя

• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують рух за розкладом.

Херсонщина

На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.

Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Залізничники просять мешканців прифронтових міст негайно прямувати в укриття у разі повітряної тривоги на вокзалі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової.