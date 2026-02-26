Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Автобуси замість поїздів:"Укрзалізниця" змінила графіки руху та маршрути 26 лютого

укрзалізниця
"Укрзалізниця" звітує про стан залізничного сполучення / Укрзалізниця

Станом на ранок 26 лютого “Укрзалізниця” працює в посиленому режимі через безпекову ситуацію та нічні обстріли енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба УЗ.

Ситуація в Запоріжжі

Нічні обстріли Запоріжжя спричинили тимчасові перебої з електропостачанням.

Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

• №6 Ясіня — Запоріжжя

• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують рух за розкладом.

Херсонщина

На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.

Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Залізничники просять мешканців прифронтових міст негайно прямувати в укриття у разі повітряної тривоги на вокзалі. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової. 

Автор:
Тетяна Бесараб