- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Автобуси замість поїздів:"Укрзалізниця" змінила графіки руху та маршрути 26 лютого
Станом на ранок 26 лютого “Укрзалізниця” працює в посиленому режимі через безпекову ситуацію та нічні обстріли енергетичної інфраструктури.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.
Ситуація в Запоріжжі
Нічні обстріли Запоріжжя спричинили тимчасові перебої з електропостачанням.
Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
• №6 Ясіня — Запоріжжя
• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина
Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.
Регіональні експреси ізюмського напрямку продовжують рух за розкладом.
Херсонщина
На Херсонщині рух організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації під наглядом моніторингових груп.
Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.
Залізничники просять мешканців прифронтових міст негайно прямувати в укриття у разі повітряної тривоги на вокзалі.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової.