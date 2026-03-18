Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Україна отримає від Банк розвитку Ради Європи 120 млн євро на компенсації за житло та підтримку бізнесу

Україна отримає від БРРЕ 120 млн євро / Міністерство фінансів України

Адміністративна Рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила виділення 120 млн євро для України. З них 100 млн євро спрямують на виплату компенсацій за знищене війною житло, а 20 млн євро — на кредитування мікропідприємств і малих фермерських господарств. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відновлення житла

На реалізацію програми HOME виділено 100 млн євро для виплати компенсацій громадянам за житло, зруйноване внаслідок бойових дій. Реалізація цього механізму відбувається через державні житлові сертифікати, які дозволяють людям придбати нову нерухомість. Ці кошти доповнюють попередні етапи фінансування, у межах яких уже використано 200 млн євро та придбано 3 774 житлові об’єкти для 13 000 громадян.

Програму офіційно продовжено до 30 червня 2028 року через високу затребуваність, оскільки кількість заявок на компенсацію вже перевищила 98 тисяч.

Підтримка бізнесу та фермерства

На цей напрям спрямовано 20 млн євро. Програма реалізовуватиметься через Фонд розвитку підприємництва за участі банків-партнерів та кредитних спілок. Структура фінансового пакета включає кредит БРРЄ (20 млн євро), інвестиційний грант ЄС (4,6 млн євро), технічну допомогу та кошти для покриття валютних ризиків.

Фінансування орієнтоване на бізнеси, які мають обмежений доступ до кредитів через наслідки війни. Пріоритет у наданні коштів отримають внутрішньо переміщені особи, ветерани, жінки-підприємниці та особи з інвалідністю. Згідно з умовами, не менше половини всієї суми буде спрямовано саме на вразливі групи населення, а третину інвестицій використають для впровадження енергоефективних і сталих рішень.

Загальний обсяг фінансової підтримки від БРРЄ з моменту вступу України до організації у 2023 році вже перевищив 670 млн євро. Ці ресурси використовуються для відновлення медичних закладів, допомоги переселенцям та відбудови житлового фонду.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш у сумі 100 млн євро для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Автор:
Тетяна Ковальчук