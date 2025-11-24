Запланована подія 2

100 млн євро для ВПО: Україна отримала другий транш від Банку розвитку Ради Європи

євро
Україна отримала другий транш від БРРЄ / Shutterstock

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш у сумі 100 млн євро для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство фінансів України.

Проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні".спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах, гарантування доступу до необхідних послуг, сприяння зміцненню місцевої економіки та зменшення соціальної напруги. У 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом.

"За цими цифрами стоять реальні люди й родини. Це тисячі людей, які були вимушені покинути свої домівки, і сьогодні отримують тимчасову, але життєво необхідну підтримку", — наголосила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, включаючи покриття витрат на:

  • житло; 
  • харчування; 
  • медичну допомогу; 
  • освіту дітей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

За два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро, що становить близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які Банк наразі надає нашій державі. Ці кошти спрямовані на соціальні проєкти у сферах охорони здоров’я, забезпечення житлом постраждалих від війни, а також на підтримку ВПО.

Сьогодні кредитний портфель проєктів БРРЄ в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантуватиме внутрішньо переміщеним особам право на перебування у місцях тимчосового проживання протягом воєнного стану та півроку після його завершення.

Автор:
Тетяна Ковальчук