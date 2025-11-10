Соціальні послуги, професійна адаптація, освітні можливості: Київ затвердив програму підтримки ВПО

Київська міська рада затвердила Програму підтримки, інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 2026–2028 роки. Програма об’єднує соціальні, освітні та професійні послуги, а також підтримку бізнесу та психологічну допомогу, щоб полегшити адаптацію переселенців і включення їх у життя столичної громади.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Програма допомоги переселенцям

Програма має на меті не лише розширити можливості для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, а й сприяти їхній соціальній адаптації та інтеграції у життя столичної громади.

Документ охоплює кілька ключових напрямів, що забезпечують комплексну підтримку, враховуючи індивідуальні потреби внутрішньо переміщених осіб.

Соціальні та психосоціальні послуги. Оцінка потреб, правова допомога на первинному та вторинному рівні, психологічна підтримка, кризові консультації та соціальний супровід сімей.

Професійна адаптація та економічні можливості. Ваучери на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, програми працевлаштування та професійного консультування, гранти для створення або розвитку бізнесу.

Інформаційні послуги. Системний доступ ВПО до інформації про соціальні сервіси, освіту, працевлаштування, медичні та культурні можливості міста.

Освітні можливості. Безперешкодний доступ дітей до дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, допомога у відновленні або отриманні документів про освіту з тимчасово окупованих територій.

Культурна інтеграція та соціальні зв’язки. Участь у культурно-мистецьких заходах, безкоштовні екскурсії та лекції, події з психологічної підтримки, залучення до волонтерських та громадських активностей.

Медичні та фізкультурно-оздоровчі послуги. Повний доступ до медичної допомоги та участь у спортивних і оздоровчих програмах.

"Серед першочергових завдань – формування механізмів моніторингу реалізації Програми, налагодження відповідної співпраці з громадськими організаціями та координація дій між департаментами КМДА, районними держадміністраціями та партнерами. Програма стане основою системної роботи столиці з підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на найближчі 3 роки", – повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Нагадаємо, ще 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні.