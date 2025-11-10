Социальные услуги, профессиональная адаптация, образовательные возможности: Киев утвердил программу поддержки ВПЛ

Киевский городской совет утвердил Программу поддержки, интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 2026-2028 годы. Программа объединяет социальные, образовательные и профессиональные услуги, а также поддержку бизнеса и психологическую помощь для облегчения адаптации переселенцев и включения их в жизнь столичной общины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Программа помощи переселенцам

Программа имеет целью не только расширить возможности для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, но и способствовать их социальной адаптации и интеграции в жизнь столичной общины.

Документ включает несколько ключевых направлений, обеспечивающих комплексную поддержку, учитывая индивидуальные потребности внутренне перемещенных лиц.

Социальные и психосоциальные сервисы. Оценка потребностей, правовая помощь на первичном и вторичном уровне, психологическая поддержка, кризисные консультации и социальное сопровождение семей.

Профессиональная адаптация и экономические возможности. Ваучеры на переквалификацию и повышение, программы трудоустройства и профессионального консультирования, гранты для создания или развития бизнеса.

Информационные сервисы. Системный доступ ВПЛ к информации о социальных сервисах, образовании, трудоустройстве, медицинских и культурных возможностях города.

Образовательные возможности. Беспрепятственный доступ детей к дошкольному, школьному и внешкольному образованию, помощь в восстановлении или получении документов об образовании с временно оккупированных территорий.

Культурная интеграция и социальные связи. Участие в культурно-художественных мероприятиях, бесплатные экскурсии и лекции, события психологической поддержки, вовлечение в волонтерские и общественные активности.

Медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги. Полный доступ к медицинской помощи и участие в спортивных и оздоровительных программах.

"Среди первоочередных задач - формирование механизмов мониторинга реализации Программы, налаживание соответствующего сотрудничества с общественными организациями и координация действий между департаментами КГГА, районными госадминистрациями и партнерами. Программа станет основой системной работы столицы по поддержке и интеграции внутренне перемещенных лиц на ближайшие 3 года", - сказала заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

Напомним, еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна работать уже в декабре.