Социальные услуги, профессиональная адаптация, образовательные возможности: Киев утвердил программу поддержки ВПЛ
Киевский городской совет утвердил Программу поддержки, интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 2026-2028 годы. Программа объединяет социальные, образовательные и профессиональные услуги, а также поддержку бизнеса и психологическую помощь для облегчения адаптации переселенцев и включения их в жизнь столичной общины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.
Программа помощи переселенцам
Программа имеет целью не только расширить возможности для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, но и способствовать их социальной адаптации и интеграции в жизнь столичной общины.
Документ включает несколько ключевых направлений, обеспечивающих комплексную поддержку, учитывая индивидуальные потребности внутренне перемещенных лиц.
- Социальные и психосоциальные сервисы. Оценка потребностей, правовая помощь на первичном и вторичном уровне, психологическая поддержка, кризисные консультации и социальное сопровождение семей.
- Профессиональная адаптация и экономические возможности. Ваучеры на переквалификацию и повышение, программы трудоустройства и профессионального консультирования, гранты для создания или развития бизнеса.
- Информационные сервисы. Системный доступ ВПЛ к информации о социальных сервисах, образовании, трудоустройстве, медицинских и культурных возможностях города.
- Образовательные возможности. Беспрепятственный доступ детей к дошкольному, школьному и внешкольному образованию, помощь в восстановлении или получении документов об образовании с временно оккупированных территорий.
- Культурная интеграция и социальные связи. Участие в культурно-художественных мероприятиях, бесплатные экскурсии и лекции, события психологической поддержки, вовлечение в волонтерские и общественные активности.
- Медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги. Полный доступ к медицинской помощи и участие в спортивных и оздоровительных программах.
"Среди первоочередных задач - формирование механизмов мониторинга реализации Программы, налаживание соответствующего сотрудничества с общественными организациями и координация действий между департаментами КГГА, районными госадминистрациями и партнерами. Программа станет основой системной работы столицы по поддержке и интеграции внутренне перемещенных лиц на ближайшие 3 года", - сказала заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.
Напомним, еще 1 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки граждан, которая должна работать уже в декабре.