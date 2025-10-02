Житло для українців: Україна отримала €170 млн від Банку розвитку Ради Європи

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи €170 млн на житлові програми. Угоду про залучення цієї позики підписали у Римі під час URC-2025.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

170 млн євро на житлові програми

€70 млн будуть спрямовані на проєкт HOME, який передбачає компенсацію за зруйноване житло. У рамках цієї ініціативи планується видати ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення та надати можливість 4 тисячам родин придбати нове житло замість зруйнованого. Пріоритет отримують захисники та захисниці України, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї. Завдяки проєкту вже понад 7600 українців отримали нові оселі, а загалом житлові сертифікати отримали 24,3 тисячі родин.

Ще €100 млн виділено на підтримку внутрішньо переміщених осіб: допомогу на проживання, житло, освіту дітей та інтеграцію у громади. Житловий сектор залишається однією з найбільш постраждалих сфер, і вже понад 135 тисяч родин скористалися програмою "єВідновлення", отримавши компенсації на ремонт пошкодженого житла або на придбання та будівництво нового.

"Я вдячна нашим європейським партнерам за цю допомогу. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд розшириі програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн компенсації за програмою “єВідновлення”. Спершу програма буде доступна для ВПО зі статусом учасник бойових дій (УБД).

Додамо, цього року у рамках державної програми"єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.