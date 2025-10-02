Жилье для украинцев: Украина получила €170 млн от Банка развития Совета Европы

Украина получила от Банка развития Совета Европы 170 млн евро на жилищные программы. Соглашение о привлечении этого займа было подписано в Риме во время URC-2025.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

170 млн евро на жилищные программы

€70 млн будут направлены на проект HOME, предусматривающий компенсацию за разрушенное жилье. В рамках этой инициативы планируется выдать еще 1500 жилищных сертификатов есть восстановление и предоставить возможность 4 тысячам семей приобрести новое жилье вместо разрушенного. Приоритет получают защитники и защитницы Украины, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Благодаря проекту уже более 7600 украинцев получили новые дома, а в целом жилищные сертификаты получили 24,3 тысяч семей.

Еще 100 млн евро выделено в поддержку внутренне перемещенных лиц: помощь на проживание, жилье, образование детей и интеграцию в общины. Жилищный сектор остается одной из наиболее пострадавших сфер, и уже более 135 тысяч семей воспользовались программой "єВідновлення", получив компенсации на ремонт поврежденного жилья или на приобретение и строительство нового.

"Я благодарна нашим европейским партнерам за эту помощь. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы украинские семьи могли восстанавливать свою жизнь в Украине", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, в конце августа правительство расширило программу "єВідновлення". Внутри перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "єВідновлення". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.