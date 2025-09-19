Стартовал третий этап программы "єВідновлення": как получить компенсацию за разрушенный дом

Начался третий этап программы "єВідновлення" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минразвития.

Теперь заявители, выбравшие денежную компенсацию на восстановление нового жилья, могут предоставить финальный отчет о завершении строительства, сообщить о принятии жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств. Это завершающий этап услуги.

Денежная выплата доступна для людей, у которых был уничтожен частный жилой дом и которые хотят построить новый на собственном земельном участке в более безопасном регионе.

Подать финальный отчет могут люди, уже получившие помощь на предыдущих этапах.

Компенсацию первого транша уже получили 663 семьи на общую сумму 805,6 млн грн, а второй транш выплачен на сумму 9,7 млн грн.

Как представить финальный отчет о строительстве?

документ представляет только заказчик строительства;

через портал "Дія" или в ЦНАПе;

не позднее 30 рабочих дней со дня завершения строительства.

Как это сделать в "Дії"?

Сначала получите документ о готовности к эксплуатации на портале "Дія" - декларацию или сертификат, в зависимости от площади дома. А дальше:

"Дія" - "Сервисы" - "єВідновлення" - "Выплата на строительство" - "Мои выплаты".

Сообщить о завершении.

Разместите фото, документы и чеки в качестве подтверждения выполненных работ.

Отправьте отчет.

В "Дії" все необходимое проверяется автоматически: документы, тип строительства, техническую инвентаризацию. Если что-то нуждается в исправлениях — получите четкие подсказки, что нужно доработать.

При успешной проверке данные автоматически поступают в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Финальная верификация

После того как человек подал сообщение (отчет) о завершении строительства через приложение "Дію", проверка проходит по двум сценариям:

Выборочная проверка

Ежемесячно, 1 числа, система автоматически отбирает для проверки не менее 10% сообщений о завершении строительства в каждом сообществе, поданных в предыдущем месяце.

Если вы попали в выборку, вашу заявку передают комиссии для выездной проверки: комиссия осмотрит дом, сверит документы и зафиксирует факт завершенного строительства.

Если не попали в выборку – статус автоматически меняется на “Строительство завершено”, дополнительных действий не требуется – участие в программе считается завершенным.

Обязательная проверка через 18 месяцев

Если с даты второй выплаты прошло 18 месяцев, а уведомление о завершении строительства не подано, система автоматически инициирует обязательную выездную проверку комиссией.

В случае установления комиссией нецелевого использования средств компенсации получатель должен вернуть их в полном объеме государству.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.