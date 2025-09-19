- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Стартовал третий этап программы "єВідновлення": как получить компенсацию за разрушенный дом
Начался третий этап программы "єВідновлення" для граждан, чьи частные дома были уничтожены и выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Минразвития.
Теперь заявители, выбравшие денежную компенсацию на восстановление нового жилья, могут предоставить финальный отчет о завершении строительства, сообщить о принятии жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств. Это завершающий этап услуги.
Денежная выплата доступна для людей, у которых был уничтожен частный жилой дом и которые хотят построить новый на собственном земельном участке в более безопасном регионе.
Подать финальный отчет могут люди, уже получившие помощь на предыдущих этапах.
Компенсацию первого транша уже получили 663 семьи на общую сумму 805,6 млн грн, а второй транш выплачен на сумму 9,7 млн грн.
Как представить финальный отчет о строительстве?
- документ представляет только заказчик строительства;
- через портал "Дія" или в ЦНАПе;
- не позднее 30 рабочих дней со дня завершения строительства.
Как это сделать в "Дії"?
Сначала получите документ о готовности к эксплуатации на портале "Дія" - декларацию или сертификат, в зависимости от площади дома. А дальше:
- "Дія" - "Сервисы" - "єВідновлення" - "Выплата на строительство" - "Мои выплаты".
- Сообщить о завершении.
- Разместите фото, документы и чеки в качестве подтверждения выполненных работ.
- Отправьте отчет.
В "Дії" все необходимое проверяется автоматически: документы, тип строительства, техническую инвентаризацию. Если что-то нуждается в исправлениях — получите четкие подсказки, что нужно доработать.
При успешной проверке данные автоматически поступают в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Финальная верификация
После того как человек подал сообщение (отчет) о завершении строительства через приложение "Дію", проверка проходит по двум сценариям:
Выборочная проверка
- Ежемесячно, 1 числа, система автоматически отбирает для проверки не менее 10% сообщений о завершении строительства в каждом сообществе, поданных в предыдущем месяце.
- Если вы попали в выборку, вашу заявку передают комиссии для выездной проверки: комиссия осмотрит дом, сверит документы и зафиксирует факт завершенного строительства.
- Если не попали в выборку – статус автоматически меняется на “Строительство завершено”, дополнительных действий не требуется – участие в программе считается завершенным.
Обязательная проверка через 18 месяцев
- Если с даты второй выплаты прошло 18 месяцев, а уведомление о завершении строительства не подано, система автоматически инициирует обязательную выездную проверку комиссией.
В случае установления комиссией нецелевого использования средств компенсации получатель должен вернуть их в полном объеме государству.
Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.