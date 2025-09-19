Стартував третій етап програми "єВідновлення": як отримати компенсацію за зруйнований будинок

Розпочався третій етап програми “єВідновлення” для громадян, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінрозвитку.

Тепер заявники, які обрали грошову компенсацію на відбудову нового житла, можуть подати фінальний звіт про завершення будівництва, повідомити про прийняття житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання коштів. Це завершальний етап послуги.

Грошова виплата доступна для людей, в яких був знищений приватний житловий будинок та які хочуть звести новий на власній земельній ділянці у безпечнішому регіоні.

Подати фінальний звіт можуть люди, які вже отримали допомогу на попередніх етапах.

Наразі компенсацію першого траншу вже отримали 663 родини на загальну суму 805,6 млн грн, а другий транш виплачено на суму 9,7 млн грн.

Як подати фінальний звіт про будівництво?

документ подає лише замовник будівництва;

через портал "Дія" чи в ЦНАПі;

не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва.

Як це зробити в "Дії"?

Спочатку отримайте документ про готовність до експлуатації на порталі "Дія" — декларацію або сертифікат, залежно від площі будинку. А далі:

"Дія" — "Сервіси" — "єВідновлення" — "Виплата на будівництво" — "Мої виплати".

Повідомити про завершення.

Додайте фото, документи та чеки як підтвердження виконаних робіт.

Надішліть звіт.

У "Дії" все необхідне перевіряється автоматично: документи, тип будівництва, технічну інвентаризацію. Якщо щось потребує виправлень — отримаєте чіткі підказки, що саме треба доопрацювати.

За успішної перевірки дані автоматично надходять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Фінальна верифікація

Після того як людина подала повідомлення (звіт) про завершення будівництва через додаток Дія, перевірка відбувається за двома сценаріями:

Вибіркова перевірка

Щомісяця, 1 числа, система автоматично відбирає для перевірки щонайменше 10% повідомлень про завершення будівництва у кожній громаді, поданих у попередньому місяці.

Якщо ви потрапили у вибірку – вашу заявку передають комісії для виїзної перевірки: комісія огляне будинок, звірить документи та зафіксує факт завершеного будівництва.

Якщо не потрапили у вибірку – статус автоматично змінюється на “Будівництво завершено”, додаткових дій не потрібно – участь у програмі вважається завершеною.

Обов'язкова перевірка через 18 місяців

Якщо з дати другої виплати минуло 18 місяців, а повідомлення про завершення будівництва не подано, система автоматично ініціює обов'язкову виїзну перевірку комісією.

У разі встановлення комісією нецільового використання коштів компенсації, отримувач має повернути їх в повному обсязі державі.

Додамо, цього року у рамках державної програми"єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.