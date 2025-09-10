Запланована подія 2

За пошкоджене житло українці отримали компенсацій на 10,6 мільярдів гривень: які середні суми виплат

Укрфінжитло
Компенсації від держави допомагають українцям відремонтувати пошкоджені оселі. / Depositphotos

За понад два роки дії державної програми "єВідновлення" понад 108 тисяч українців, чиє житло постраждало від російської агресії, отримати компенсації на загальну суму 10,6 мільярдів гривень. Ця ініціатива фінансова підтримка допомагає відремонтувати пошкоджені оселі або придбати нове житло замість повністю зруйнованого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Основні досягнення станом на 1 вересня

10,6 мільярдів гривень були розподілені наступним чином:

  • Дрібний ремонт (Категорія А). Середня сума виплат становить 71 700 гривень.
  • Капітальний ремонт (Категорія В). Середня сума виплат — 342 000 гривень.
  • Житлові сертифікати за знищене житло. Майже 23 тисячі громадян отримали житлові сертифікати на суму 33 мільярди гривень для придбання нового житла. Вже 15 тисяч українців використали їх для покупки житла, з них майже 7 тисяч — ВПО. 
  • Виплати на відбудову. Від початку 2025 року розпочалися виплати для будівництва власного будинку. 632 громадяни вже отримали перший транш на загальну суму 775,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд розшириі програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили житло, зможуть отримати до 2 млн грн компенсації за програмою “єВідновлення”. Спершу програма буде доступна для ВПО зі статусом учасник бойових дій (УБД).

Автор:
Тетяна Ковальчук