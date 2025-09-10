За поврежденное жилье украинцы получили компенсаций на 10,6 миллиарда гривен: какие средние суммы выплат

За более чем два года действия государственной программы "єВідновлення" более 108 тысяч украинцев, чье жилье пострадало от российской агрессии, получить компенсации на общую сумму 10,6 миллиарда гривен. Эта инициатива финансовая поддержка помогает отремонтировать поврежденные дома или приобрести новое жилье вместо полностью разрушенного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Основные достижения по состоянию на 1 сентября

10,6 миллиарда гривен были распределены следующим образом:

Мелкий ремонт (Категория А). Средняя сумма выплат составляет 71 700 гривен .



Капитальный ремонт (Категория В). Средняя сумма выплат – 342 000 гривен.



Жилищные сертификаты за уничтоженное жилье. Около 23 тысяч граждан получили жилищные сертификаты на сумму 33 миллиарда гривен для приобретения нового жилья. Уже 15 тысяч украинцев использовали их для покупки жилья, из них почти 7 тысяч – ВПЛ.

Жилищные сертификаты за уничтоженное жилье. Около 23 тысяч граждан получили жилищные сертификаты на сумму 33 миллиарда гривен для приобретения нового жилья. Уже 15 тысяч украинцев использовали их для покупки жилья, из них почти 7 тысяч – ВПЛ. Выплаты на восстановление. С начала 2025 года начались выплаты по строительству собственного дома. 632 гражданина уже получили первый транш на общую сумму 775,5 миллиона гривен.

Напомним, в конце августа правительство расширило программу "єВідновлення". Внутри перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "Восстановление". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).