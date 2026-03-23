Фіцо заступився Орбана і заявив, що приєднається до блокування кредиту для України на 90 млрд євро

Роберт Фіцо
Роберт Фіцо. Фото: facebook.com/robertficosk

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заступився за очільника уряду Угорщини Віктора Орбана та заявив, що приєднається до блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Aktuality.sk.

Зазначається, що Фіцо підтримав Орбана та заявив, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли Словаччина також заблокує кредит Україні.

"Віктор Орбан має рацію з політичної точки зору. Володимир Зеленський не може керувати Європейським Союзом", – стверджує Фіцо.

Прем'єр Словаччини переконаний, що Україна нібито може відновити роботу нафтопроводу "Дружба", а причиною зупинки постачання нафти став не російська атака, а політична воля президента України.

Фіцо також прокоментував свою відмову приїхати до України на зустріч з  Зеленським.

"Я не дам водити себе за носа. Ви не можете, пане редакторе, в одному реченні сказати: "Роберте, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, тож приїжджай до Києва, завітай до мене". Я ж не настільки самогубець", –наголосив Фіцо.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти. 

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Автор:
Світлана Манько