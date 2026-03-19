В обхід України: Чехія та Словаччина домовляються про реверсне постачання нафти "Дружбою"

Чеська Республіка готова розпочати реверсне постачання нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек після зустрічі в Празі з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою, передає Reuters.

Домовилися інвестувати близько 40 млн євро

"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини", — сказав він.

За словами Гавлічека, на початковому етапі Чехія готова інвестувати до 1 млрд чеських крон (понад 40 млн євро). Це дозволить постачати до Словаччини десятки тисяч тонн нафти, як і раніше. Протягом двох-трьох років обсяги можуть зрости до 2–3 млн тонн щорічно.

Reuters нагадує, що Чехія припинила використовувати російські поставки через нафтопровід "Дружба" ще торік — після розширення трубопроводу TAL, який проходить з Італії до Німеччини та дає змогу отримувати сировину з альтернативних напрямків.

Водночас унаслідок російських ракетних атак на Україну нафтопровід "Дружба" зазнав пошкоджень, через що Словаччина та Угорщина з кінця січня залишилися без постачання російської нафти через українську територію.

Тоді Братислава та Будапешт звинуватили Київ у затягуванні ремонту, однак українська сторона наголошує, що відновлення потребує часу.

Також угорська нафтогазова група MOL починає тестування нафтопроводу Adria, який потенційно може замінити поставки нафти замість пошкодженого трубопроводу "Дружба".

Погрози Україні через "Дружбу"

Представники Угорщини та Словаччини висували звинувачення на адресу України щодо затримок у відновленні транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.