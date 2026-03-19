В обход Украины: Чехия и Словакия договариваются о реверсных поставках нефти "Дружбой"

Чехия предложила запустить в Словакию реверсный поток нефти по трубопроводу "Дружба" / Depositphotos

Чешская Республика готова начать реверсную поставку нефти в Словакию через нефтепровод "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр промышленности Чехии Карел Гавличек после встречи в Праге с министершей экономики Словакии Денисой Саковой,   передает Reuters.

Договорились инвестировать около 40 млн. евро

"Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока "Дружбы". Другими словами, мы готовы приступить к инвестированию в технические мероприятия, чтобы нефть могла поставляться из Чешской Республики в Словакию", — сказал он.

По словам Гавличека, на начальном этапе Чехия готова инвестировать в   1 млрд чешских крон (более 40 млн евро). Это позволит поставлять в Словакию десятки тысяч тонн нефти по-прежнему. В течение двух-трех лет объемы могут возрасти до 2–3 млн. тонн ежегодно.

Reuters напоминает, что Чехия перестала использовать российские   поставки через нефтепровод "Дружба" еще в прошлом году - после расширения трубопровода TAL, который проходит из Италии в Германию и позволяет получать сырье по альтернативным направлениям.

В то же время в результате российских ракетных атак на Украину нефтепровод "Дружба" получил повреждения, из-за чего Словакия и Венгрия с конца января остались без поставки российской нефти через украинскую территорию.

Тогда Братислава и Будапешт обвинили Киев в затягивании ремонта, однако украинская сторона отмечает, что восстановление требует времени.

Также венгерская нефтегазовая группа MOL начинает тестирование нефтепровода Adria, который может заменить поставки нефти вместо поврежденного трубопровода "Дружба".

Угрозы Украине из-за "Дружбы"

Представители Венгрии и Словакии выдвигали обвинения в адрес Украины относительно задержек в возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит   поставки нефти   "Дружбой" в его страну.

Автор:
Светлана Манько