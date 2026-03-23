Фицо вступился в Орбана и заявил, что присоединится к блокированию кредита для Украины на 90 млрд евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вступился за главу правительства Венгрии Виктора Орбана и заявил, что присоединится к блокированию кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Aktuality.sk.

Фицо поддержал Орбана и заявил, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит Украине.

"Виктор Орбан прав с политической точки зрения. Владимир Зеленский не может руководить Европейским Союзом", – утверждает Фицо.

Премьер Словакии уверен, что Украина якобы может возобновить работу нефтепровода "Дружба", а причиной остановки поставок нефти стала не российская атака, а политическая воля президента Украины.

Фицо также прокомментировал свой отказ приехать в Украину на встречу с Зеленским.

" Я не дам водить себя за нос. Вы не можете, господин редактор, в одном предложении сказать: "Роберьте, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, поэтому приезжай в Киев, посети меня". Я же не столь самоубийца ", - подчеркнул Фицо.

Напомним, лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.