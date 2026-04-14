Зеленський заявив, що нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня, але є нюанс

Нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня, достатньо для того, щоб він міг функціонувати. Кілька резервуарів, пошкоджених внаслідок російських ударів, поки що не вводитимуть в експлуатацію — їх відновлення потребуватиме часу.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як ми обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонував", – повідомив Зеленський.

За словами президента, кілька резервуарів, пошкоджених внаслідок російських ударів, поки що не вводитимуть в експлуатацію — їх відновлення потребуватиме часу.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу "Дружба" та планує завершити ремонт навесні на тлі загострення суперечки з Угорщиною щодо перебоїв у постачанні російської нафти.

Президент наголосив, що впевнений у тому, що Україна буде співпрацювати з новим урядом Угорщини, додавши, що повага один до одного посилить обидві країни.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт потрібно приблизно півтора місяця.