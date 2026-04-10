Україна планує завершити ремонт нафтопроводу "Дружба" навесні

Ремонт "Дружби" можуть завершити навесні

Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу "Дружба" та планує завершити ремонт навесні, заявив президент Володимир Зеленський на тлі загострення суперечки з Угорщиною щодо перебоїв у постачанні російської нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Угорщина та Словаччина були відрізані від постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" з кінця січня після того, як російський удар безпілотника пошкодив інфраструктуру на заході України.

Уряди Угорщини та Словаччини, які зберігають тісні політичні та енергетичні зв’язки з Росією з моменту її вторгнення в Україну у 2022 році, звинувачують Київ у затримці ремонтних робіт. Україна ці звинувачення відкидає.

За словами Зеленського, Україна виконає ремонтні роботи відповідно до попередніх домовленостей і завершить їх навесні. Він також зазначив, що значна частина відновлення вже виконана, однак пошкоджені резервуари для зберігання не підлягають швидкому відновленню.

Суперечка навколо транзиту нафти призвела до того, що Угорщина заблокувала виділення кредиту Європейського Союзу для України в розмірі 90 млрд євро (103 млрд доларів) доти, доки постачання через "Дружбу" залишатиметься призупиненим.

В Угорщині в неділю мають відбутися парламентські вибори. Опитування свідчать про відставання прем’єр-міністра Віктора Орбана від правоцентристської партії "Тіса".

За даними джерел у галузі, квітень розглядається як найімовірніший термін завершення ремонтних робіт.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Автор:
Тетяна Гойденко