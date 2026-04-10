Украина планирует завершить ремонт нефтепровода "Дружба" весной

Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и планирует завершить ремонт весной, заявил президент Владимир Зеленский на фоне обострения спора с Венгрией по поводу перебоев в поставках российской нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Венгрия и Словакия были отрезаны от поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" с января после того, как российский удар беспилотника повредил инфраструктуру на западе Украины.

Правительства Венгрии и Словакии, сохраняющие тесные политические и энергетические связи с Россией с момента ее вторжения в Украину в 2022 году, обвиняют Киев в задержке ремонтных работ. Украина эти обвинения отвергает.

По словам Зеленского, Украина выполнит ремонтные работы согласно предварительным договоренностям и завершит их весной. Он также отметил, что значительная часть восстановления уже выполнена, однако поврежденные резервуары для хранения не подлежат быстрому восстановлению.

Спор вокруг транзита нефти привел к тому, что Венгрия заблокировала выделение кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро (103 млрд долларов) до тех пор, пока поставки через "Дружбу" будут оставаться приостановленными.

В Венгрии в воскресенье должны пройти парламентские выборы. Опросы свидетельствуют об отставании премьер-министра Виктора Орбана от правоцентристской партии Тиса.

По данным источников в отрасли, апрель рассматривается как вероятный срок завершения ремонтных работ.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.