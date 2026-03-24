Экспертам из ЕС так и не дали осмотреть нефтепровод "Дружба": в чем причина

Европейские эксперты, которые с 18 марта находятся в Киеве, до сих пор не получили разрешение украинской стороны на инспекцию поврежденного российским ударом нефтепровода "Дружба", чтобы оценить время и стоимость восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания считает, что украинские власти хотели допустить визитеров проинспектировать трубопровод накануне прошедшего 19 марта саммита Евросоюза лишь ради того, чтобы снять вето Венгрии на выделение Киеву кредита от ЕС в 90 миллиардов евро.

Однако Будапешт оставил вето в силе и теперь Киев не видит смысла пускать европейских экспертов.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.

Проблемы с инспекцией

Ранее "Общественное" сообщало, что небольшое делегация европейских инженеров приехала в Киев. 18 марта они должны были отправиться на проверку состояния трубопровода "Дружба". Украина уверяла, что прекратила транспортировку нефти из-за повреждений, нанесенных российским обстрелом.

Проверок требовала Венгрия и Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо даже заявлял, что Киев не пустил на нефтепровод посолку ЕС в Украине Катарину Матернову.

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публиковал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?"

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.