Венгрия должна была применить механизм раннего предупреждения в ситуации с нефтепроводом "Дружба" — Качка

После прекращения транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден из-за удара РФ по Бродам, именно Венгрия должна была инициировать механизм раннего предупреждения в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но Будапешт в свою очередь избрал политическую конфронтацию.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает "Укринформ".

По его мнению, достаточно показателен тот факт, что Венгрия не использовала механизм раннего предупреждения Соглашения об ассоциации, а сразу политизировала вопрос транзита российской нефти по поврежденному Россией нефтепроводу "Дружба".

Механизм раннего предупреждения (Early Warning Mechanism) в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС — это процедура, позволяющая Украине и ЕС заранее информировать друг друга о возможных проблемах в торговле и быстро их урегулировать.

"Опция использования механизма раннего предупреждения всегда существует, но в данном случае очевидно, что это должна быть Венгрия", - считает Качка.

Он отметил, что в данном случае вопрос заключается не в том, "чтобы показать, что Украина умнее использования Соглашения об ассоциации", а как в целом можно использовать технические механизмы.

"Поэтому в данном случае мы оценили все процедуры, и в силу того, что вопрос сразу "прыгнул" на высочайший политический уровень, целесообразности с нашей стороны использовать механизм раннего предупреждения мы не видели. А тот факт, что ни Венгрия, ни Европейский Союз в целом не использовали этот механизм, говорит, собственно, о том, что этот вопрос был перенесен с поли техническое - и тогда найдется решение", - подчеркнул Качка.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.