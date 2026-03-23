Угорщина мала застосувати механізм раннього попередження у ситуації з нафтопроводом "Дружба" – Качка

Після припиненням транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" , який був пошкоджений через удар РФ по Бродам, саме Угорщина мала ініціювати механізм раннього попередження у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, але Будапешт натомість обрав політичну конфронтацію.

Як пише Delo.ua, про це заявив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє "Укрінформ".

На його думку, досить показовим є той факт що Угорщина не використала механізм раннього попередження Угоди про асоціації, а відразу політизувала питання транзиту російської нафти пошкодженим Росією нафтопроводом "Дружба".

Механізм раннього попередження (Early Warning Mechanism) у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС — це процедура, яка дозволяє Україні та ЄС завчасно інформувати одне одного про можливі проблеми у торгівлі та швидко їх врегульовувати.

"Опція використання механізму раннього попередження завжди існує, але в даному випадку очевидно, що це мала би бути Угорщина", - вважає Качка.

Він зауважив, що у даному разі питання полягає не в тому, "щоб показати, що Україна розумніша у використанні Угоди про асоціацію", а як в цілому можна використовувати технічні механізми.

"Тому в даному випадку ми оцінили всі процедури, і в силу того, що питання відразу "стрибнуло" на найвищий політичний рівень, доцільності з нашого боку використовувати механізм раннього попередження ми не бачили. А той факт, що ані Угорщина, ані Європейський Союз у цілому не використали цей механізм, говорить, власне, про те, що це питання було апріорі політичне, і тому його треба зняти з політичного рівня, перенести на технічний - і тоді знайдеться рішення", - підкреслив Качка.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.