"Маємо право отримувати російську нафту": Фіцо погрожує Україні новими заходами через зупинку нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні новими заходами через припинення постачань російської нафти трубопроводом "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це глава словацького уряду заявив у відеозверненні.

Відрізати Словаччину та Угорщину від постачання російської нафти

Фіцо нагадав, що у Словаччині оголошено "надзвичайний стан у сфері нафтопостачання" через зупинку нафтопроводу "Дружба". Він звинувачує у цьому президента України Володимира Зеленського.

Також Фіцо поскаржився, що ситуація на паливному ринку ускладнюється через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Прем'єр-міністр зауважує, що Словаччина та Угорщина мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не тільки нафтопроводом "Дружба", а й морським шляхом".

Крім того, Фіцо звинуватив керівництво ЄС у тому, що вони не можуть змусити Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт і якнайшвидше відновлення роботи.

Прем'єр-міністр пригрозив, що його країна готова "вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати економічних збитків Словаччині".

Фіцо також звинуватив Україну у навмисній спробі остаточно відрізати Словаччину та Угорщину від поставок російської нафти

"Постійно затримуючи відновлення постачання російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою зміни нинішнього угорського уряду", — стверджує очільник уряду Словаччини.

Проблеми з інспекцією

Раніше "Суспільне" повідомляло, що невелика делегація європейських інженерів приїхала в Київ. 18 березня вони мали вирушити на перевірку стану трубопроводу "Дружба". Україна запевняла, що припинила транспортування нафти через пошкодження, завдані російським обстрілом.

Перевірок вимагала Угорщина та Словаччина. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо навіть заявляв, ніби Київ не пустив на нафтопровід посолку ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

До того прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж публікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?"

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.