"Имеем право получать российскую нефть": Фицо угрожает Украине новыми мерами из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине новыми мерами из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом глава словацкого правительства заявил в видеообращении.

Отрезать Словакию и Венгрию от поставок российской нефти

Фицо напомнил, что в Словакии объявлено "чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения" из-за остановки нефтепровода "Дружба". Он обвиняет в этом президента Украины Владимира Зеленского.

Также Фицо посетовал, что ситуация на топливном рынке осложняется из-за войны США и Израиля против Ирана.

Премьер-министр замечает, что Словакия да Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года не только по нефтепроводу "Дружба", но и морским путем ".

Кроме того, Фицо обвинил руководство ЕС в том, что они не могут заставить Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы.

Премьер-министр пригрозил, что его страна готова " принять дальнейшие меры против Украины, если ее политическое руководство будет продолжать намеренно наносить экономический ущерб Словакии ".

Фицо также обвинил Украину в преднамеренной попытке окончательно отрезать Словакию и Венгрию от поставок российской нефти

"Постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью смены нынешнего венгерского правительства ", - утверждает глава правительства Словакии.

Проблемы с инспекцией

Ранее "Общественное" сообщало, что небольшое делегация европейских инженеров приехала в Киев. 18 марта они должны были отправиться на проверку состояния трубопровода "Дружба". Украина уверяла, что прекратила транспортировку нефти из-за повреждений, нанесенных российским обстрелом.

Проверок требовала Венгрия и Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо даже заявлял, что Киев не пустил на нефтепровод посолку ЕС в Украине Катарину Матернову.

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже публиковал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?"

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.