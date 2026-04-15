Гроші будуть, але пізніше: ЄС повідомив, коли виплатить перший транш кредиту Україні на 90 млрд євро

Україна може отримати частину кредиту на €90 мільярдів до кінця другого кварталу / Depositphotos

Україна може отримати частину європейського кредиту в 90 млрд євро вже до кінця другого кварталу цього року. 

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Європейської комісії Балаш Ужварі, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ключові елементи пакету з надання підтримки вже підготовлені. І зараз триває технічна робота з доопрацювання трьох документів для початку виплати коштів.

"Нам належить завершити меморандум про взаєморозуміння, який стане основою каналу макрофінансової допомоги. Також ми повинні оновити план, який лежить в основі механізму підтримки України — важливого каналу, через який ми маємо намір надавати бюджетну підтримку. Так як пакет допомоги заснований на кредиті, нам належить розробити кредитну угоду. Тобто, робота йде повним ходом. Ми підтримуємо тісні контакти з нашими українськими колегами і просуваємося так швидко, як тільки можемо”, — повідомив Ужварі.

Він спростував інформацію, ніби виплату першого траншу кредиту перенесли на друге півріччя 2026 року.

Попередні повідомлення про затримку виплат офіційний представник Єврокомісії назвав технічною помилкою. Наразі йдеться про надання коштів протягом квітня, травня або червня поточного року.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.  В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти. 

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене. 

Автор:
Світлана Манько
