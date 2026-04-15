Деньги будут, но позже: ЕС сообщил, когда выплатит первый транш кредита Украине на 90 млрд евро

Украина может получить часть кредита на 90 миллиардов евро до конца второго квартала

Украина может получить часть европейского кредита в 90 млрд. евро уже к концу второго квартала этого года.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии Балаш Ужвари, сообщает "Укринформ".

По его словам, ключевые элементы пакета поддержки уже подготовлены. И сейчас идет техническая работа по доработке трех документов для начала выплаты средств.

"Нам предстоит завершить меморандум о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи. Также мы должны обновить план, лежащий в основе механизма поддержки Украины — важного канала, через который мы намерены оказывать бюджетную поддержку. Так как пакет помощи основан на кредите, нам предстоит разработать кредитное соглашение. То есть, работа идет полным ходом. как только можем”, - сообщил Ужвари.

Он опроверг информацию, что выплату первого транша кредита перенесли на второе полугодие 2026 года.

Предварительные уведомления о задержке выплат официальный представитель Еврокомиссии назвал технической ошибкой. Речь идет о предоставлении средств в течение апреля, мая или июня текущего года.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия   заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.

Автор:
Светлана Манько
