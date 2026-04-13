ЕС планирует выделить Украине 90 млрд евро после выборов в Венгрии

Председательствующий в Совете ЕС Кипр планирует продвигать выделение Украине репарационного займа объемом 90 млрд евро после выборов в Венгрии. Параллельно инициатива предусматривает принятие 20-го пакета санкций против России, сообщили в Европейском совете.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Украина может получить 90 млрд евро от ЕС

Председательствующий в Совете Европейского Союза Кипр намерен продвигать завершение принятия пакета финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро в рамках так называемого репарационного займа, а также согласования 20-го пакета санкций против России.

Об этом заявил официальный представитель Кипра в Брюсселе, комментируя приоритеты председательства в ЕС. По его словам, целью остается скорейшее вынесение этих вопросов на рассмотрение Комитета постоянных представителей и последующее завершение процедур принятия решений.

Речь идет о планах активизировать работу над финансовым пакетом для Украины и новыми санкциями после политических изменений в Венгрии, в частности, после парламентских выборов.

В заявлении отмечается, что рассмотрение обеих инициатив будет вынесено на повестку дня, как только разрешат соответствующие условия с целью их оперативного согласования в рамках ЕС.

Как известно, ранее решение о выделении Украине ссуды в размере EUR90 млрд и 20-й пакет санкций из-за войны, которую она ведет против Украины, блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Брюссель оптимистично настроен на дальнейшее сотрудничество с Будапештом после победы на прошедших в воскресенье парламентских выборах партии Мадяра.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.