ЄС планує виділити Україні 90 млрд євро після виборів в Угорщині

Кіпр, який головує в Раді ЄС, планує просувати виділення Україні репараційної позики обсягом 90 млрд євро після виборів в Угорщині. Паралельно ініціатива передбачає ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, повідомили в Європейській раді.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Україна може отримати 90 млрд євро від ЄС

Кіпр, який головує в Раді Європейського Союзу, має намір просувати завершення ухвалення пакета фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро в межах так званої репараційної позики, а також погодження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Про це заявив офіційний представник Кіпру в Брюсселі, коментуючи пріоритети головування в ЄС. За його словами, метою залишається якнайшвидше винесення цих питань на розгляд Комітету постійних представників і подальше завершення процедур ухвалення рішень.

Йдеться про плани активізувати роботу над фінансовим пакетом для України та новими санкціями після політичних змін в Угорщині, зокрема після парламентських виборів.

У заяві наголошується, що розгляд обох ініціатив буде винесено на порядок денний, щойно дозволять відповідні умови, з метою їх оперативного погодження в межах ЄС.

Як відомо, раніше рішення про виділення Україні позики в розмірі EUR90 млрд та 20-й пакет санкцій через війну, яку вона веде проти Україні, блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Брюссель оптимістично налаштований на подальше співробітництво з Будапештом після перемоги на парламентських виборах, які пройшли цієї неділі, партії Мадяра.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.