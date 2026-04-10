Вимоги виконали: у ЄС розповіли, коли Україна отримає 2 млрд євро

У Європейській комісії розповіли про наступні кроки для отримання Україною 2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу сказала головна речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, передає "Суспільне".

За її словами, після набуття чинності проголосованих Верховною Радою кількох законопроєктів, необхідних для розблокування цих грошей, Україна може надіслати ЄС запит на наступну виплату в рамках Ukraine Facility.

"Тільки-но закони набудуть чинності, Україна зможе включити їх до наступного запиту на виплату, що дозволить розблокувати кошти, які наразі призупинені. Це працює так: після набрання ними чинності Україна повинна буде подати заявку на виплату наступного траншу, надавши, серед інших умов, підтвердження набуття цими законами чинності", — підкреслила Подеста.

Вона уточнила, що це дозволить Єврокомісії оцінити запит і подати пропозицію до Ради ЄС у формі імплементаційного рішення, яке Рада ЄС повинна буде затвердити і після цього Україна отримає виплату.

Подеста пояснила, що йдеться про п'ять законів, три з яких входять до "плану для України", складеного для реалізації механізму Ukraine Facility, на які напередодні звернула увагу єврокомісарка Марта Кос у листі до спікера Верховної Ради

При цьому речниця Єврокомісії заявила, що не може назвати термінів виділення Україні грошей.

7 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також прийнятий законопроєкт №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, парламент підтримав "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".

Зауважимо, Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

Раніше Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Україна отримала меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Речник Єврокомісії попереджав, що якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро. Відповідно Україна недоотримала майже 1,5 млрд євро.