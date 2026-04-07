Українські товари виходять на ринок ЄС: Рада підтримала закон про "промисловий безвіз"

Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону, який закладає основу для запровадження так званого “промислового безвізу” з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Свої голоси "за" віддали 278 народних депутата.

Ухвалений закон № 12221 спрямований на комплексну гармонізацію української системи акредитації та технічного регулювання з нормами ЄС.

Документ передбачає приведення національних регламентів у відповідність до європейських вимог щодо якості та безпеки продукції.

Це створює юридичне підґрунтя для підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), що фактично означає взаємне визнання сертифікатів.

Законопроєкт №12221 передбачає наступні нововведення:

Запровадження взаємного визнання акредитації , проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

Підвищення відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари.

Встановлювання правил взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА.

Збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації.

Визначення умов для проведення транскордонної акредитації.

Що таке "промисловий безвіз"

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти №12221 та №12426, які були розроблені Мінекономіки в тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами та є важливим кроком на шляху до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) — "промислового безвізу".