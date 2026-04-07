Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські товари виходять на ринок ЄС: Рада підтримала закон про "промисловий безвіз"

єс
Рада проголосувала за "промисловий безвіз" з ЄС / Depositphotos

Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону, який закладає основу для запровадження так званого “промислового безвізу” з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Свої голоси "за" віддали 278 народних депутата. 

Ухвалений закон № 12221 спрямований на комплексну гармонізацію української системи акредитації та технічного регулювання з нормами ЄС.

Документ передбачає приведення національних регламентів у відповідність до європейських вимог щодо якості та безпеки продукції.

Це створює юридичне підґрунтя для підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), що фактично означає взаємне визнання сертифікатів.

Законопроєкт №12221 передбачає наступні нововведення:

  • Запровадження взаємного визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам. 
  • Підвищення відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари.
  • Встановлювання правил взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА.
  • Збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації.
  • Визначення умов для проведення транскордонної акредитації.

Що таке "промисловий безвіз"

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти №12221 та №12426, які були розроблені Мінекономіки в тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами та є важливим кроком на шляху до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) — "промислового безвізу".

Автор:
Тетяна Бесараб