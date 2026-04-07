Украинские товары выходят на рынок ЕС: Рада поддержала закон о "промышленном безвизе"

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона, который закладывает основу для введения так называемого промышленного безвиза с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Свои голоса "за" отдали 278 народных депутата.

Принятый закон №12221 направлен на комплексную гармонизацию украинской системы аккредитации и технического регулирования с нормами ЕС.

Документ предусматривает приведение национальных регламентов в соответствие с европейскими требованиями по качеству и безопасности продукции.

Это создает юридическую основу для подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), что фактически означает взаимное признание сертификатов.

Законопроект №12221 предусматривает следующие нововведения:

Введение взаимного признания аккредитации , проведенной в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям.

Повышение ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах.

Установка правил взаимодействия с Еврокомиссией и властями стран ЕС в рамках Соглашения АСАА.

Сбалансированное представительство всех стэйкхолдеров в Национальном органе аккредитации.

Определение условий для проведения трансграничной аккредитации .

Что такое "промышленный безвиз"

Соглашение АСАА – это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю – резиденту Евросоюза, имеющему право получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, 26 марта 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №12221 и №12426, которые были разработаны Минэкономики в тесном сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертной средой, международными партнерами и являются важным шагом на пути к укладке товаров. АСАА) - "промышленного безвиза".