Требования выполнили: в ЕС рассказали, когда Украина получит 2 млрд евро

В Европейской комиссии рассказали о следующих шагах по получению Украиной 2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге сказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, передает "Суспільне".

По ее словам, после вступления в силу проголосованных Верховной Радой нескольких законопроектов, необходимых для разблокирования этих денег, Украина может направить ЕС запрос на последующую выплату в рамках Ukraine Facility.

"Как только законы вступят в силу, Украина сможет включить их в следующий запрос на выплату, что позволит разблокировать приостановленные средства. Это работает так: после вступления ими в силу Украина должна будет подать заявку на выплату следующего транша, предоставив, среди прочих условий, подтверждение вступления этими законами в силу", — подчеркнул он.

Она уточнила, что это позволит Еврокомиссии оценить запрос и подать предложение Совету ЕС в форме имплементационного решения, которое Совет ЕС должен будет утвердить и после этого Украина получит выплату.

Подеста пояснила, что речь идет о пяти законах, три из которых входят в "план для Украины", составленный для реализации механизма Ukraine Facility, на которые накануне обратила внимание еврокомиссар Марта Кос в письме спикеру Верховной Рады.

При этом представитель Еврокомиссии заявила, что не может назвать сроков выделения Украине денег.

7 апреля Верховная Рада приняла законопроект №14005 по цифровизации процедур исполнения судебных решений, являющихся индикатором по программе Ukraine Facility.

Также принят законопроект №12087-д по объединению рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о " промышленном безвизе " с ЕС.

Кроме того, парламент поддержал "евроинтеграционный" законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".

Отметим, что Украина критически отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал – на €2,5 млрд.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

Ранее Европейская комиссия согласовала поправки в "План Украины" — дорожную карту реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Украина получила меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Представитель Еврокомиссии предупреждал, что если все показатели будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро. Соответственно, Украина недополучила почти 1,5 млрд евро.