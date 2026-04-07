Должников в Украине будут искать через электронные реестры: детали нового закона

суд
Совет сменил правила для должников / Depositphotos

Верховная Рада поддержала евроинтеграционный проект №14005, автоматизирующий взыскание долгов и взаимодействие с реестрами. Документ направлен на модернизацию порядка исполнения судебных решений и актов других органов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Закон предусматривает цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства, а также оптимизацию его стадий и сроков выполнения. Новации вводят прямое цифровое взаимодействие исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и платежными сервисами.

Это позволит оперативно получать информацию об имуществе и счетах лиц, имеющих невыполненные обязательства перед государством или частными взыскателями.

Что предусмотрено законом:

  • расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг;
  • введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами;
  • в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий в отношении имущества должника, кроме случаев, предусмотренных Законом.

Важной частью реформы механизм оперативной очистки статуса должника после уплаты средств.

Когда долг уплачен на счет исполнителя, система автоматически создает уведомление о погашении задолженности.

На этом основании данные человека мгновенно удаляют из Реестра должников, а аресты с его банковских счетов, электронных денег и ценных бумаг снимаются.

Напомним, 4 ноября 2025 года Рада приняла за основу законопроект №14005 по упрощению исполнительного производства через цифровизацию.

Похожий законопроект № 9363, который тоже касается цифровизации исполнительного производства в Украине, парламент поддержал за основу еще в ноябре 2024 года, но в августе так и   не смог окончательно его принять.

Поэтому в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект   №14005 .

Автор:
Татьяна Бессараб