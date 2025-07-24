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В Киеве должники уплатили 29 млн грн за восстановление света после отключения
За первые шесть месяцев 2025 года клиенты YASNO в Киеве, которым было отключено электроснабжение из-за задолженности, уплатили 29 миллионов гривен за его восстановление.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что общая накопленная задолженность попавших под отключение клиентов составила 100 млн грн.
В компании уточнили, что стоимость услуги обновления электроснабжения может составлять до 6 тыс. грн в зависимости от схемы подключения к электросетям. Для его восстановления оператор системы распределения закладывает в городе три рабочих дня.
Чтобы избежать отключений электроэнергии, в YASNO рекомендуют своевременно рассчитываться за потребленное электричество.
В случае возникновения задолженности важно не игнорировать упоминания о наличии, поступающие от поставщика в виде SMS-сообщений или электронных писем.
Напомним, задолженность потребителей электроэнергии в Киеве за январь-март 2025 г. выросла до 1,2 млрд грн, тогда как в первом квартале прошлого года она составляла 995 млн грн.