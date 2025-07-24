В Києві боржники сплатили 29 млн грн за поновлення світла після відключень

За перші шість місяців 2025 року клієнти YASNO в Києві, яким було відключено електропостачання через заборгованість, сплатили 29 мільйонів гривень за його відновлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що загальна накопичена заборгованість клієнтів, які потрапили під відключення, становила 100 млн грн.

У компанії уточнили, що вартість послуги відновлення електропостачання може складати до 6 тис. грн залежно від схеми підключення помешкання до електромереж. Для його відновлення оператор системи розподілу закладає у місті три робочих дні.

Щоб уникнути відключень електроенергії, в YASNO рекомендують вчасно розраховуватися за спожиту електрику. У випадку виникнення заборгованості важливо не ігнорувати нагадування про її наявність, які надходять від постачальника у вигляді SMS-повідомлень чи електронних листів.

Нагадаємо, заборгованість споживачів електроенергії в Києві за січень-березень 2025 року зросла до 1,2 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року вона становила 995 млн грн.